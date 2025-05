Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Skorpion

Diese Woche spricht Ihre Sprache – intensiv, klar, kompromisslos. Merkur und Jupiter helfen Ihnen, alte Denkstrukturen zu durchbrechen und in komplexen Fragen die Übersicht zu behalten. Was bislang im Verborgenen lag, kann nun ans Licht kommen – beruflich wie privat. Finanziell erkennen Sie, wo Energie verloren geht und wo sich ein klarer Schnitt lohnt. In Herzensdingen offenbart Pluto Wahrheiten, die befreien. Lassen Sie sich nicht vom Verstand aufhalten, sondern vertrauen Sie Ihrer Intuition. Dann erkennen Sie, wo Sie sich selbst im Weg stehen. Es geht nicht um Kontrolle, sondern um das Vertrauen in Ihre innere Kraft. Sie sind bereit für eine Wandlung, die unter die Haut geht.

Ihr Mantra der Entwicklung

"Ich lasse los, was mich bindet, und öffne mich für das Geschenk der Erneuerung."