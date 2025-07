Das Horoskop der großen Liebeschance ab dem 14.07.25: Sternzeichen Löwe

Sie lieben, wie Sie leben: Groß, lieber Löwe! Aber manchmal zeigt sich die wahrhaftigere Liebe im Kleinen. In dieser Woche beispielsweise spüren Sie, dass jemand, den Sie längst abgehakt hatten, emotional noch tief in Ihnen verankert ist. Ein kurzer Austausch, ein Blick, ein digitales Winken kann dies alles verändern. Es ist nicht Ihr Ego, das reagiert, es ist Ihr Herz. Und das will nicht siegen, sondern sich zeigen. Ihre große Liebe schaut nicht auf Ihre Stärke, sondern auf Ihre Sanftheit. Sie dürfen sich berühren lassen, auch wenn Sie sich gerade noch unabhängig gefühlt haben. Was Ihnen sonst zu viel Nähe bedeutete, kann jetzt wie Heimat wirken.

Ihr Herzöffner-Mantra:

"Ich bin groß genug, um zart zu lieben."