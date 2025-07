Das Horoskop der großen Liebeschance ab dem 14.07.25: Sternzeichen Krebs

Liebe Krebs-Geborene, in den letzten Tagen Ihrer Geburtstagszeit geht es nicht um neue Begegnungen, sondern um neue Offenheit in alten Geschichten. Ihre Sehnsucht nach Geborgenheit ist nicht naiv, sie ist Ihre Kraftquelle. Diese Woche hilft Ihnen dabei, jemanden wieder zu spüren, den Sie aus Selbstschutz verdrängt hatten. Vielleicht haben Sie lange gebraucht, um bereit zu sein. Jetzt können Sie Vergebung aussprechen oder annehmen. Ihre große Liebe muss nicht perfekt sein, aber dafür echt. Und wenn Sie bereit sind, sich verletzlich zu zeigen, kann genau das Ihr größtes Geschenk sein. Es geht darum, zu fühlen, was Sie immer verdrängt haben und darin Heilung zu finden.

Ihr Herzöffner-Mantra:

"Ich öffne mein Herz, auch wenn es zittert."