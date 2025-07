Das Horoskop der großen Liebeschance ab dem 14.07.25: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, Sie haben sich oft auf Neues gestürzt, um Altes zu vergessen. Doch diese Woche zeigt Ihnen, dass die Flucht nicht heilt. Vielleicht spüren Sie plötzlich, dass eine vergangene Begegnung viel tiefer ging, als Sie damals wahrhaben wollten. Was Sie einst als Abenteuer verbuchten, war viel mehr. Nun klopft dieses Gefühl wieder an… Nicht um Sie festzuhalten, sondern um Ihnen Tiefe zu schenken. Ihre große Liebe könnte schon längst Teil Ihrer Geschichte sein. Jetzt geht es darum, den alten Funken nicht nur zu entfachen, sondern weiterzuentwickeln. Was bleibt, ist das, was bereit ist, neu zu wachsen. Und genau das dürfen Sie zulassen.

Ihr Herzöffner-Mantra:

"Ich lasse Tiefe zu, auch wenn sie mich überrascht."