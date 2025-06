Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Schütze

Liebe im Sommer 2025

Ihre Liebe wird in diesem Sommer ein wenig auf die Probe gestellt, lieber Schütze. Aber das sollten Sie nicht als Schikane der Sterne verstehen, sondern viel mehr als Chance! Jetzt finden Sie heraus, ob Ihre Bindung stark genug ist, um auch in herausfordernden Zeiten zu bestehen. Wenn Sie diesen Sommer der Prüfungen überwinden, wartet ein romantischer Herbst auf Sie!

Karriere im Sommer 2025

Ihre Zeit der großen Karrieresprünge ist vor allem der Spätsommer, lieber Schütze. Ab September warten großartige Chancen auf Sie, die Sie vor allem Ihrer grenzenlosen Kreativität zu verdanken haben. Davor tun Sie sich leider ein bisschen schwer damit, sich auf die Projekte zu konzentrieren, die Sie wirklich weiterbringen. Vertrauen Sie auf Merkur! Er wird Klarheit schaffen…

Gesundheit im Sommer 2025

Passen Sie auf sich auf, lieber Schütze! Vor allem im Juli neigen Sie zu etwas Übermut. Es ist absolut in Ordnung, das Leben zu feiern, aber manchmal braucht unser Körper auch Zeiten der Ruhe, um sich zu regenerieren. Vielleicht starten Sie in diesem Sommer mal mit Yoga oder anderen Entspannungstechniken? Wenn Sie das beachten, haben Sie in Phasen der Auslastung auch viel mehr Energie!

Ihr Sommer-Highlight 2025

Ihr Herrscherplanet Jupiter steht in diesem Sommer ab dem 9. Juni im Krebs und das direktläufig! Bevor seine Rückläufigkeit Sie im Herbst ab dem 11. November ein wenig hemmt, genießen Sie seine Glücksenergien in den kommenden Wochen von ganzem Herzen. Er ist Ihr Schutzengel und sorgt dafür, dass Sie auch in herausfordernden Zeiten immer bei sich und vergnügt bleiben!