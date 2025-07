Das Horoskop der großen Liebeschance ab dem 14.07.25: Sternzeichen Zwillinge

Lieber Zwilling, Sie entdecken gerade, wie kraftvoll es ist, ein Gespräch zu führen, das man jahrelang gemieden hat. Worte, die nie gesagt wurden, können jetzt fließen. Melden Sie sich jetzt bei jemandem, der nie ganz aus Ihrem Inneren verschwunden ist! Oder überrascht Sie jemand mit einem Satz, den Sie so nie erwartet hätten? Diese Woche gibt Ihnen eine zweite Chance für alte Gefühle. Eine, die ehrlicher, ruhiger und tiefer ist. Ihre große Liebe erkennt Sie nicht an Ihrem Witz, sondern an dem, was Sie schweigend teilen. Und vielleicht liegt genau darin das Neue. Lassen Sie Worte zu Brücken werden statt zu Mauern.

Ihr Herzöffner-Mantra:

"Ich spreche, weil mein Herz zuhört."