Das Horoskop der Supersterne ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, diese Woche bringt Ihnen eine tiefe innere Klarheit. Doch Sie müssen dazu bereit sein, hinzuschauen und in sich hineinzuspüren. Merkur hilft Ihnen, eine alte Verwirrung zu klären und das, was lange ungesagt blieb, auszusprechen. Uranus schenkt Ihnen außerdem unerwartete Einsichten, die wie ein Blitz einschlagen und alles ins rechte Licht rücken. Jupiter gibt Ihnen die Kraft, sich von alten Lasten zu befreien und Raum für Neues zu schaffen. Am Samstag könnte eine Erkenntnis Sie darin bestärken, dass Sie längst auf dem richtigen Weg sind. Wer jetzt loslässt, gewinnt und findet inneren Frieden.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich erkenne die Wahrheit und folge meinem inneren Kompass."