Das Horoskop der Supersterne ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Steinbock

Jetzt dürfen Sie sich zeigen, lieber Steinbock, und zwar mit all dem, was Sie ausmacht. Merkur hilft Ihnen diese Woche, berufliche Pläne konkret zu formulieren und dabei nicht zu tief zu stapeln. Der kecke Uranus bringt frische Ideen, die Sie nutzen können, um Ihre Vorhaben auf ein neues Level zu heben und wirklich voranzubringen. Jupiter schenkt Ihnen den optimistischen Glauben daran, dass Ihre Arbeit jetzt sichtbar wird und Anerkennung findet. Am Samstag könnte eine Unterhaltung Ihnen eine neue Perspektive auf ein Projekt geben, das Sie fast aufgegeben hätten. Wer jetzt den Mut hat, sich selbst zu präsentieren, zieht die richtigen Menschen an.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich zeige, was in mir steckt, und finde meinen Platz."