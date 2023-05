Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche der Waage

Zähneknirschend zusehen, wie andere an Ihnen vorbeipreschen, und Sie stehen verzweifelt am Pannenstreifen des Erfolgsweges. Vorbei, jetzt geben Sie Gas. Sonne, Mars und Merkur bringen Sie auf Höchstgeschwindigkeit. Erfolg kommt ganz schnell in Sicht, mehr Geld auch. Das entspannt Ihre leicht verkrampfte Seele. Frust war gestern, jetzt sind Zuversicht und Optimismus angesagt, das Selbstvertrauen ist auch wieder da. Damit lassen sich auch in der Liebe die zuletzt angefallenen Blechschäden ganz schnell reparieren.

Alles über das Sternzeichen Waage auf einen Blick

