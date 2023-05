Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Skorpions

Alle Tage Alltag, Arbeit, Pflichten, Routine, kein Entrinnen. Und in Ihrem Innern toben Wünsche, Träume, Fantasien, eingesperrt von der rauen, grauen Wirklichkeit. Jetzt passiert etwas. Die Sonne im Löwen reißt die Tore auf. Wünsche, Visionen, Ideen kommen ans Licht, und plötzlich ist die Wirklichkeit gar nicht mehr grau. Ihr Alltag präsentiert sich in leuchtenden Farben. Hier gibt es Anerkennung für Sie, dort sogar lauten Beifall. Hier erfüllen sich Wünsche, dort fallen Ihre Ideen auf fruchtbaren Boden. Und so ändert sich in Ihrem Alltag beinahe alles, auch die Liebe. Keine Spur mehr von Routine, etwas ganz Neues, Aufregendes erwartet Sie.

