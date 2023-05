Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Schützen

Das ist der größte Moment für Sie in dieser Woche: Wenn Ihr Herrscher­planet Jupiter sich am Donnerstag im Trigon mit Mars verbindet. Ein wahres Schützenfest! Erfolg heißt für Sie, Ihre Ideale zu leben. Gut zu leben, ohne dabei seine Werte aufzugeben. Das geht nicht immer zusammen, diese Woche aber schon. Jupiter bestärkt Sie in all Ihren Visionen und Vorstellungen, Mars gibt Ihnen die Kraft und den Mut, sie in das reale Leben zu holen. Sie sind erfolgreich, aber wertebewusst. Sie lieben, ohne etwas von sich aufzugeben. Und auch das Geld, über das Sie schon bald reichlich verfügen werden, wird kein Stück von Ihrem Charakter verändern. Jupiter kann zufrieden sein mit Ihnen.

