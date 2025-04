Das Horoskop für die Vollmond-Woche ab dem 07.04.2025: Diese Sterne schenken neue Hoffnung!

Die Sterne senden uns in dieser Woche eine kraftvolle Botschaft: Harmonie ist möglich! Der Vollmond in der Waage am Sonntag, den 13. April um 2.22 Uhr, entfaltet seine magische Kraft und erinnert uns daran, wie wichtig Gleichgewicht, Gerechtigkeit und Liebe im Leben sind. Dreimal die Zahl 2 – eine Zahl, die in der Numerologie für Kooperation, Sensibilität und den Segen der Tarotkarte Hohepriesterin steht. Dies verstärkt unsere Intuition, unsere spirituelle Tiefe und das Bedürfnis nach echter Verbindung. Es ist ein Moment der Besinnung, in dem sich Türen zu innerem und äußerem Frieden öffnen können.

In den alten Mysterienschulen galt der Waage-Vollmond als Zeitpunkt der Versöhnung und Balance. In antiken Legenden heißt es, dass unter diesem Mond selbst die Götter ihre Streitigkeiten beilegten und das Universum wieder in Einklang brachten. Alte Fehden wurden gelöst, gebrochene Bande geheilt und ein tiefer Sinn für Gerechtigkeit erweckt.

Die Waage, regiert von der Liebesgöttin Venus, ist das Zeichen der Schönheit, der Kunst und der Diplomatie. Sie erinnert uns daran, dass wahre Harmonie nicht darin besteht, Konflikte zu vermeiden, sondern Wege zu finden, Gegensätze in Einklang zu bringen. Wer jetzt bereit ist, aktiv Frieden zu schaffen, wird vom Universum unterstützt – sei es in der Liebe, in der Familie oder in der Gesellschaft.

Nicht verpassen: Diese vier Sternzeichen erleben 2025 einen Frühling voller neuer Chancen und Liebe!