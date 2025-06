Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Skorpion

Für Sie, lieber Skorpion, wird dieser Sommer ein echter Wendepunkt. Glücksplanet Jupiter öffnet Türen zu neuen Ideen, die Sie ins konstruktive Nachdenken bringen. Mars schenkt Ihnen die Kraft, sich körperlich und seelisch neu auszurichten und endlich etwas loszulassen, was Sie lange bedrückt hat. Venus zeigt Ihnen, dass Heilung nicht immer durch Worte geschieht, sondern durch die Bereitschaft zu vergeben. Am Sonntag erleben Sie einen Moment, der Sie erkennen lässt, wie wertvoll eine bestimmte Begegnung war, auch wenn sie damals nicht so schien. Was jetzt beginnt, könnte zu etwas werden, das Ihr Leben langfristig bereichert.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich lasse die Vergangenheit ruhen und öffne mich für das Jetzt."