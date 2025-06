Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Waage

Diese Woche bringt Ihnen Momente der Klarheit, liebe Waage, die wie ein Sonnenstrahl in einen dunklen Raum fallen. Jupiter hilft Ihnen, sich von alten Zweifeln zu befreien, besonders in Beziehungen. Mars verleiht Ihnen die Kraft, ein Missverständnis direkt anzusprechen, ohne in Schuldzuweisungen zu verfallen. Vielleicht erkennen Sie jetzt, dass ein Konflikt nur ein Weg war, um wieder zueinanderzufinden. Am Sonntag könnte ein Gespräch oder eine Begegnung alte Spannungen lösen und neue Nähe schaffen. Lassen Sie sich darauf ein, auch wenn es ungewohnt still wird. Haben Sie den Mut, echt zu sein, und Sie gewinnen mehr, als Sie ahnen.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich vertraue meiner inneren Stimme, denn sie führt mich zum Frieden."