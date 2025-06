Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Stier

Lieber Stier, jetzt geht es um Begegnungen, die Ihr Leben bereichern. Sei es durch Worte, Lächeln oder gemeinsame Zeit. Jupiter bringt dafür Menschen in Ihr Leben, die Ihren Horizonte erweitern, und Sie finden genau die richtigen Worte, um jemandem zu sagen, was schon lange unausgesprochen war. Mars schenkt Ihnen die Kraft, im Alltag aktiver zu sein – ideal, um neue Kontakte zu knüpfen. Venus zeigt Ihnen, dass auch eine kleine Geste große Nähe schaffen kann. Besonders am Sonntag erleben Sie einen Moment der Verbundenheit, der Ihnen zeigt, wie wichtig es ist, sich emotional zu öffnen. Und genau das macht den Sommer für Sie so besonders.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich öffne mich für Menschen, die mich sehen."