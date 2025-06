Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Widder

In dieser Woche dürfen Sie sich mal zurücklehnen, lieber Widder, und das Gefühl genießen, dass alles genau zur richtigen Zeit geschieht. Glücksspender Jupiter bringt Ihnen Momente echter Geborgenheit, ob in der Familie, im eigenen Zuhause oder durch vertraute Gespräche. Ihr Herrscher Mars schenkt Ihnen die Kraft, sich körperlich zu stärken und auch seelisch neu zu erden. Vielleicht spüren Sie jetzt: Was sich gut anfühlt, bleibt. Am Sonntag erleben Sie eine besondere Begegnung, die Ihnen zeigt, wie viel Nähe in einem einfachen Wort liegen kann. Dieser Sommer könnte für Sie zu einem echten Neuanfang werden, weil Sie sich trauen, einfach nur präsent zu sein.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich bin im Frieden mit dem, was ist."