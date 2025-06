Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Zwillinge

Jetzt ist die Zeit, um klare Prioritäten zu setzen, lieber Zwilling. Jupiter hilft Ihnen dabei, Ordnung in Ihre Finanzen zu bringen. Was sich in den letzten Monaten unklar anfühlte, bekommt auf einmal Struktur. Der agile Mars verleiht Ihnen die Kraft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Besonders, wenn es um Einnahmen und Ausgaben geht. Die liebliche Venus erinnert Sie daran, dass Geld zwar nicht alles ist, aber ein Mittel, um sich wohlzufühlen. Am Sonntag könnte ein Gespräch mit einer vertrauten Person Ihnen einen Impuls geben, der sich auch finanziell auszahlt. Es geht nicht nur ums Haben, sondern um das, was bleibt.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich vertraue darauf, dass das Leben mir gibt, was ich brauche."