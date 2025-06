Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Jungfrau

Was jetzt beginnt, könnte Ihr soziales Leben nachhaltig bereichern, liebe Jungfrau. Jupiter bringt Ihnen Menschen, die nicht nur oberflächlich interessiert sind, sondern wirklich wissen wollen, wie es Ihnen geht. Mars verleiht Ihnen die Kraft, sich in Gruppen zu zeigen, Kontakte zu knüpfen und sich nicht ständig selbst zu hinterfragen. Venus schenkt Ihnen die Fähigkeit, sich einfach mal fallen zu lassen, ohne alles kontrollieren zu müssen. Am Sonntag könnten Sie auf jemanden treffen, der Ihnen eine neue Sicht auf ein altes Thema schenkt. Es ist nicht immer das Lauteste das Wichtigste, sondern das, was still bleibt und tief geht.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich erlaube mir, mich im Miteinander zu verlieren und finde mich darin neu."