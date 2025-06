Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Krebs

Dieser Sommer könnte Ihr Sommer des Glücks werden, lieber Krebs, denn Glücksplanet Jupiter steht jetzt ein Jahr lang in Ihrem Zeichen. Was Sie in den letzten Monaten gegeben haben, kommt jetzt zu Ihnen zurück. In Form von Wärme, Nähe und echter Anerkennung. Mars schenkt Ihnen die Energie, nicht nur für andere da zu sein, sondern auch endlich für sich selbst. Vielleicht erleben Sie am Sonntag einen Moment, der Ihnen zeigt, dass Sie nicht kämpfen müssen, um geliebt zu werden. Die Sonne im Krebs stärkt Ihre Seele und Sie dürfen sich ruhig auch mal selbst umarmen. Wer sich in dieser Woche traut, sich verletzlich zu zeigen, könnte eine echte Überraschung erleben.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich lasse das Glück zu und es findet mich."