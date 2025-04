Das Horoskop zum Maibeginn 2025: Das Venus-Wunder für das Sternzeichen Widder

Sie sind nicht gerade bekannt dafür, sich tief in den Gefühlen zarter Liebe zu verlieren – doch diese Woche könnte Sie eines Besseren belehren. Liebesgöttin Venus in Ihrem Zeichen öffnet Ihr Herz für Nähe, die nicht flüchtig und dennoch leidenschaftlich ist. Besonders am Freitag spüren Sie, wie viel Kraft in echter Verbindung liegt. Der mystische Neptun schenkt Ihnen nun schon einige Wochen eine neue, feine Intuition, die Ihnen zeigt, wer es wirklich ehrlich mit Ihnen meint. Selbst wenn Sie sonst ungeduldig sind – jetzt lohnt es sich, innezuhalten und in die Tiefe zu blicken. Vielleicht wird ein alter Wunsch wahr oder ein neuer Mensch trifft Sie mitten ins Herz.

Venuswunder-Mantra:

„Ich lasse Nähe zu und vertraue auf das, was echt ist.“