Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Fische

Typisch Fische: Sie spüren die Liebe, bevor sie geschieht. Venus öffnet Türen in Ihrer Seele – zu alten Träumen, verborgenen Sehnsüchten, vielleicht auch zu einer Liebe, die nie ganz verschwunden ist. Ihre Intuition verbindet sich mit dem Liebeszauber dieser Woche, und genau darin liegt Ihre Gabe. Achten Sie auf Zeichen des Universums. Etwas oder jemand möchte Sie daran erinnern, dass Ihre verträumte Art kein Fehler ist, sondern ein Geschenk. Wenn Sie aufhören, sich dafür zu entschuldigen, beginnen Sie zu strahlen. Außerdem können Sie nun zeigen, was in Ihnen steckt, und den*die Romantiker*in in Ihnen zum Vorschein bringen! In dieser Liebeswoche sind auch die anderen Sternzeichen empfänglich dafür und so kommt Ihr Charme besonders gut an.

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich folge meiner Intuition und schenke dem Universum mein Vertrauen.“