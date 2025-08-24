Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Wassermänner

Diese Woche streift ein neuer Wind das Herz der Wassermann-Geborenen. Venus weckt nicht nur Sehnsucht nach Nähe, sondern offenbart Ihnen auch, dass sich Freiheit und Verbindung nicht ausschließen. Sie müssen sich nicht zwischen Liebe und Unabhängigkeit entscheiden. Beides darf gleichzeitig sein. Vielleicht begegnen Sie einem Menschen, der Ihre Eigenart nicht nur akzeptiert, sondern liebt. Oder eine bestehende Beziehung bekommt einen neuen Impuls, weil Sie Ihre romantische Seite erforschen. Ihr Herz kennt seinen eigenen Takt, und genau darin liegt seine Schönheit. Sie müssen sich nicht verstellen, um jemandem zu gefallen. Wichtig ist nur, dass Sie nicht ängstlich, sondern zuversichtlich lieben. Dabei unterstützt Sie nun die mutige Löwe-Venus!

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich darf Bindungen eingehen, ohne meine Freiheiten aufzugeben.“