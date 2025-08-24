Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Steinböcke

Jetzt zählt nur das Wesentliche, lieber Steinbock. In dieser Woche erinnert Sie Venus daran, dass es mal wieder an der Zeit ist, die Liebe zu priorisieren. Vielleicht entdecken Sie so Gefühle, die Sie lange weggeschoben haben. Die liebevollen Energien erlauben es Ihnen, Ihre Mauern ein wenig zu senken. Stärke und Nähe schließen einander nicht aus. Gerade in Ihrer Klarheit und Ihrem Verantwortungsbewusstsein liegt eine tiefe Anziehungskraft. Es gibt Sternzeichen, die Ihr perfektes Gegenstück werden können. Vertrauen Sie darauf, dass jemand Sie liebt – nicht trotz, sondern wegen Ihrer Ernsthaftigkeit. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man mit Ihnen nicht auch jede Menge Spaß haben kann. Freuen Sie sich darauf, in dieser Liebeswoche viel zu lachen!

Ihr Liebes-Mantra:

„Die Liebe sollte die größte Rolle in meinem Leben spielen.“