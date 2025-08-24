Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Stiere

Etwas in Ihnen möchte jetzt wieder Vertrauen fassen, in das Leben und in die Liebe. Vielleicht haben Sie sich in letzter Zeit zu sehr an Sicherheiten festgehalten, die Ihnen gar nicht mehr guttun. Die Löwe-Venus empfiehlt Ihnen, loszulassen, was Sie zurückhält und was Sie daran hindert zu wachsen. Tief in Ihrem Herzen spüren Sie wahrscheinlich schon, dass mehr möglich ist – zum Beispiel mehr Nähe, mehr Freude und mehr echte Gefühle. Diese Woche bekommen Sie dafür kleine, aber deutliche Hinweise. Es könnte sein, dass Sie einen Menschen treffen, der Sie wirklich versteht, ohne dass Sie sich viel erklären müssen. Sie müssen nichts überstürzen, aber Sie dürfen sich trauen, neue Erfahrungen zuzulassen. Das ist die Einladung des Venus-Zaubers dieser Woche: Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Herz genau weiß, was Ihnen guttut!

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich vertraue der Liebe und gehe mutig auch mal ein Risiko ein.“