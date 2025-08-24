Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Zwillinge

Oft sind Sie Meister darin, sich hinter Ihren Worten zu verstecken, lieber Zwilling. Sie können über alles sprechen, finden für jede Emotion eine Erklärung, doch gerade das echte Gefühl kommt dabei manchmal zu kurz. Das ändert sich jetzt, denn die Löwe-Venus lädt Sie dazu ein, einen Schritt weiterzugehen. Sagen Sie nicht nur, was Sie denken, sondern zeigen Sie auch, was Sie fühlen. Ein liebevoller Blick, eine kleine Geste, echtes Zuhören oder eine zärtliche Berührung sind in diesen Tagen wichtiger als die perfekte Rhetorik. Echte Nähe entsteht, wenn Sie den Mut haben, sich auch emotional zu zeigen und Ihre Verletzlichkeit zuzulassen. Wenn Sie Ihr Herz mit Ihren Worten verbinden, können Sie andere wirklich berühren und dabei selbst berührt werden. Wagen Sie es, Liebe nicht nur zu beschreiben, sondern sie auch zu leben. Sie werden überrascht sein, wie viel Resonanz Sie damit erhalten.

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich konzentriere mich darauf, innezuhalten und zu fühlen.“