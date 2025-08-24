Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Widder

Liebe Widder, diese Woche fordert Sie dazu auf, mutig zu sein. Venus im Löwen inspiriert Sie dazu, Ihr Herz zu öffnen und Ihre Gefühle nicht länger zu verstecken. Vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis, alte Wunden anzusprechen. Das ist gut so, denn nur so können sie heilen. Ihr inneres Feuer muss jetzt zwar nicht erlöschen, aber unter diesen Venus-Energien geht es nicht darum, zu kämpfen, sondern darum, sich zu verbinden. Sprechen Sie offen über Ihre Gefühle und lassen Sie Liebe zu. Das kann für Singles zu etwas Neuem führen und vergebene Widder enger mit ihrem Schatz zusammenschweißen. Versuchen Sie mal, in Gesprächen offen zu spiegeln, was Sie empfinden, statt dem Gegenüber nur Vorwürfe zu machen. Dann entsteht kein Streit und auf Sie warten romantische Highlights zu zweit. Denn es muss nicht nur tiefgründig werden in dieser zauberhaften Liebeswoche. Auch Flirten, Lachen und spielerische Momente gehören jetzt dazu.

Ihr Liebes-Mantra:

„Nur wenn ich mich selbst reflektiere, kann mein Gegenüber mich wirklich verstehen.“