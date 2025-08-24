präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Widder

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche des Jahres beginnt jetzt!

Ab dem 25.08.2025 verspricht Venus uns eine ganz besondere Liebeswoche. Worauf Widder sich jetzt freuen dürfen!

2 / 13
Sternzeichen Widder vor goldenen Herzen aus Sternen in der Galaxie
Foto: Collage mit EddieSnapix / AdobeStock und Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Liebe Widder, diese Woche fordert Sie dazu auf, mutig zu sein. Venus im Löwen inspiriert Sie dazu, Ihr Herz zu öffnen und Ihre Gefühle nicht länger zu verstecken. Vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis, alte Wunden anzusprechen. Das ist gut so, denn nur so können sie heilen. Ihr inneres Feuer muss jetzt zwar nicht erlöschen, aber unter diesen Venus-Energien geht es nicht darum, zu kämpfen, sondern darum, sich zu verbinden. Sprechen Sie offen über Ihre Gefühle und lassen Sie Liebe zu. Das kann für Singles zu etwas Neuem führen und vergebene Widder enger mit ihrem Schatz zusammenschweißen. Versuchen Sie mal, in Gesprächen offen zu spiegeln, was Sie empfinden, statt dem Gegenüber nur Vorwürfe zu machen. Dann entsteht kein Streit und auf Sie warten romantische Highlights zu zweit. Denn es muss nicht nur tiefgründig werden in dieser zauberhaften Liebeswoche. Auch Flirten, Lachen und spielerische Momente gehören jetzt dazu.

Ihr Liebes-Mantra:

„Nur wenn ich mich selbst reflektiere, kann mein Gegenüber mich wirklich verstehen.“

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche des Jahres beginnt jetzt!
Weiter
Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Stiere
Seite
NewsThema der WocheHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Die Silhouette einer Frau im Schneidersitz, umgeben von ihren Aurafarben und einer Galaxie - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Das Geheimnis der Aura
Aurafarben Bedeutung entschlüsselt: Was Ihr persönliches Energiefeld über Sie preisgibt

Jede Aura hat ihre eigene Geschichte. Finden Sie heraus, was Ihr Energiefeld über Sie aussagt und welche Bedeutung Ihre Aurafarbe hat.

Zwei leuchtende Herzen aus goldenen Sternen vor einem farbenfrohen Himmel - Foto: EddieSnapix / AdobeStock
Thema der Woche
Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche des Jahres beginnt jetzt!

Ab dem 25.08.2025 verspricht Venus uns eine ganz besondere Liebeswoche. Was bedeutet das für Ihr Sternzeichen?

Herzfiguren in einem Kreis aus Sternzeichensymbolen - Foto: New Africa / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
In der Woche ab dem 25.08.25 öffnet das Universum für 3 Sternzeichen die Tore zu magischer Liebe!

Diese 3 Sternzeichen verabschieden den August 2025 dank Venus mit einer wundervollen Liebeswoche ab dem 25.08.25!

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Diese 4 Sternzeichen können ihr Leben transformieren!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Sternzeichenkreis mit leuchtendem Hintergrund - Foto: BillionPhotos.com / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Ab dem 23.08.2025 erleben 3 Sternzeichen ein Wochenende voller sonniger Gelassenheit!

Das erste Wochenende der Jungfrau-Saison ab dem 23.08.2025 hält für diese 3 Sternzeichen unzählige Lichtmomente bereit.