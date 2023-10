Das Horoskop zum Venus-Jupiter-Trigon am 22.10.2023 für den Wassermann

Nach einem kurzen Aufenthalt in Ihrem Zeichen hat der transformierende Pluto sich wieder in den Steinbock zurückgezogen. Dabei brennen Sie nur so darauf, all die Pläne umzusetzen, die er im Frühjahr bei Ihnen entfacht hat. Doch die spirituelle Welt hielt es für nötig, Sie vor übereilten Aktivitäten zu schützen. Doch nun ist es an der Zeit, etwas zu verändern. Diese Woche werden die Fesseln endlich gelöst: Eine Ihnen wohlgesonnene Venus hilft Ihnen im Verbund mit dem gut gelaunten Jupiter genau die Menschen zu finden, die künftig privat und beruflich fest an Ihrer Seite stehen. Worauf warten Sie noch? Gehen Sie unter die Leute und freuen Sie sich auf spannende Begegnungen und so manches sinnliche Abenteuer. Wer weiß, was sich daraus ergibt …

