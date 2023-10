Das Horoskop zum Venus-Jupiter-Trigon am 22.10.2023 für die Waage

Wenn sich Ihre Herrscherin Venus ein Stelldichein mit Göttervater Jupiter gönnt, hat dies direkte Auswirkungen auf Sie. Diese magische Konstellation ermutigt Sie von alten Gewohnheiten abzusehen und sich Ihrem Partner oder Ihrer Angebeteten neu zu zeigen und zu öffnen. Auch Merkur und Pluto stehen Ihnen hilfreich bei und lassen Sie erkennen, was Sie daran hindert, Ihr Liebesleben in vollen Zügen zu genießen und sich den intimen Momenten hinzugeben. Lassen Sie dieser Erkenntnis Taten folgen: Überraschen Sie Ihren Liebsten oder Ihre Liebste am Sonntag mit einer ungewöhnlichen Geste Ihrer Zuneigung und staunen Sie, wie schnell sich Ihre Beziehung nach dem Chaos zum Besseren dreht. Also jetzt bloß keine Schüchternheit vortäuschen!

