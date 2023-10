Das Horoskop zum Venus-Jupiter-Trigon am 22.10.2023 für die Jungfrau

Die Zeit, in der Venus durch Ihr Zeichen läuft, liebe Jungfrau, ist für Sie stets von großer Bedeutung. In dieser Zeit wirft der Sternenhimmel ein Schlaglicht auf alles, was in Ihrem Beziehungsleben gut funktioniert und was weniger erfreulich ist. Bei Letzterem unterstützt Sie aktuell auch Ihr kluger Herrscher Merkur, der im Verbund mit Pluto schnell offenlegt, welche Schwachstellen beseitigt werden können. Daher tun Sie gut daran, die aktuelle Begegnung von Venus und Jupiter zum Anlass zu nehmen, um sich noch einmal bewusst zu machen, was Sie jetzt verändern müssen, um langfristig eine erfüllte Partnerschaft zu leben. Vertrauen Sie den Hinweisen, die Ihnen Ihr Herz jetzt einflüstert. Folgen Sie ihnen und Sie befinden sich auf dem richtigen Weg.

