präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Jungfrau

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

In diesem Sternschnuppen-Horoskop erfahren Jungfrauen, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August ihr Leben verändern kann!

7 / 13
Sternzeichen Jungfrau vor einer Sternschnuppen-Nacht
Foto: Collage mit Paulista / AdobeStock und Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Sie überlegen ganz genau, bevor Sie sich etwas wünschen. Aber manche Träume lassen sich nicht erklären. Heute geht es darum, auch mal das Unvernünftige zuzulassen, das Schöne, das einfach gut tut. Die Verbindung von Venus und Jupiter zeigt: Sie dürfen Ihrem Herzen vertrauen, selbst wenn Ihr Kopf zweifelt. Vielleicht haben Sie einen Wunsch oft weggeschoben, weil er nicht in Ihre Pläne gepasst hat. Aber was, wenn genau dieser Wunsch das letzte Stück war, das Ihnen gefehlt hat? Was, wenn gerade das Ungeplante Ihr Leben lebendiger macht? Vielleicht ist genau jetzt ein guter Moment, nicht alles verstehen zu wollen, sondern einfach mal zu vertrauen.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich wünsche mir das Unperfekte, weil es das Leben lebenswert machen.“

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Löwe
Weiter
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Waage
Seite
NewsThema der WocheHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Eine leuchtende Sternschnuppe am Nachthimmel - Foto: Paulista / AdobeStock
Thema der Woche
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

Im großen Sternschnuppen-Horoskop erfahren Sie, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August Ihr Leben verändern kann!

Ansicht von Venus und Jupiter im Universum - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Liebes-Konjunktion
Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Am 12.08.2025 treffen Venus und Jupiter sich in einer Konjunktion. Drei Sternzeichen erleben dadurch Herzklopfen und Harmonie.

Sternzeichenkreis vor einer galaktischen Traumwelt - Foto: napaporn / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!