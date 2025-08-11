Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Jungfrau

Sie überlegen ganz genau, bevor Sie sich etwas wünschen. Aber manche Träume lassen sich nicht erklären. Heute geht es darum, auch mal das Unvernünftige zuzulassen, das Schöne, das einfach gut tut. Die Verbindung von Venus und Jupiter zeigt: Sie dürfen Ihrem Herzen vertrauen, selbst wenn Ihr Kopf zweifelt. Vielleicht haben Sie einen Wunsch oft weggeschoben, weil er nicht in Ihre Pläne gepasst hat. Aber was, wenn genau dieser Wunsch das letzte Stück war, das Ihnen gefehlt hat? Was, wenn gerade das Ungeplante Ihr Leben lebendiger macht? Vielleicht ist genau jetzt ein guter Moment, nicht alles verstehen zu wollen, sondern einfach mal zu vertrauen.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich wünsche mir das Unperfekte, weil es das Leben lebenswert machen.“