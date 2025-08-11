Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Waage

Was bleibt eigentlich für Sie, wenn Sie immer erst an die anderen denken? Jetzt soll Ihre eigene Stimme mal an erster Stelle stehen. Die Verbindung von Venus und Jupiter erinnert Sie daran: Sie sind nicht nur dafür da, immer für Harmonie und andere zu sorgen – auch Ihr eigenes Glück zählt. Vielleicht gibt es einen Wunsch in Ihnen, den Sie lange versteckt haben, weil Sie das Gleichgewicht nicht stören wollten. Aber echte Balance entsteht erst, wenn auch Sie gesehen werden. Es reicht nicht, immer nur zu geben. Vielleicht erkennen Sie jetzt, dass Sie gar nicht zwischen sich und den anderen wählen müssen. Sie gehören dazu und auch Ihre Wünsche sind wichtig.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich bin es wert, mir selbst das Schönste zu wünschen.“