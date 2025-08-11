Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Löwe

Sie stehen für das ein, was Ihnen wichtig ist. Aber vielleicht gibt es einen Wunsch, der Unsicherheit in Ihnen auslöst. Doch in der Nacht vom 12. auf den 13. August dürfen Sie genau diesen Wunsch ans Licht holen. Die Verbindung von Venus und Jupiter gibt Ihnen das Gefühl, wertvoll zu sein. Vielleicht ist Ihr Herzenswunsch einer, bei dem nicht Sie im Mittelpunkt stehen, sondern der Ihr Herz mit anderen verbindet. Genau das macht ihn besonders. Seine Kraft liegt vielleicht gerade darin, dass er nichts erwartet, sondern Ihnen vor allem ehrlich zeigt, was Ihnen am Herzen liegt.

Das Sternschnuppen-Mantra:

„Mein Wunsch muss es nicht immer sein, im Mittelpunkt zu stehen.“