präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Löwe

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

In diesem Sternschnuppen-Horoskop erfahren Löwen, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August ihr Leben verändern kann!

6 / 13
Sternzeichen Löwe vor einer Sternschnuppen-Nacht
Foto: Collage mit Paulista / AdobeStock und Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Sie stehen für das ein, was Ihnen wichtig ist. Aber vielleicht gibt es einen Wunsch, der Unsicherheit in Ihnen auslöst. Doch in der Nacht vom 12. auf den 13. August dürfen Sie genau diesen Wunsch ans Licht holen. Die Verbindung von Venus und Jupiter gibt Ihnen das Gefühl, wertvoll zu sein. Vielleicht ist Ihr Herzenswunsch einer, bei dem nicht Sie im Mittelpunkt stehen, sondern der Ihr Herz mit anderen verbindet. Genau das macht ihn besonders. Seine Kraft liegt vielleicht gerade darin, dass er nichts erwartet, sondern Ihnen vor allem ehrlich zeigt, was Ihnen am Herzen liegt.

Das Sternschnuppen-Mantra:

„Mein Wunsch muss es nicht immer sein, im Mittelpunkt zu stehen.“

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Krebs
Weiter
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Jungfrau
Seite
NewsThema der WocheHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Eine leuchtende Sternschnuppe am Nachthimmel - Foto: Paulista / AdobeStock
Thema der Woche
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

Im großen Sternschnuppen-Horoskop erfahren Sie, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August Ihr Leben verändern kann!

Ansicht von Venus und Jupiter im Universum - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Liebes-Konjunktion
Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Am 12.08.2025 treffen Venus und Jupiter sich in einer Konjunktion. Drei Sternzeichen erleben dadurch Herzklopfen und Harmonie.

Sternzeichenkreis vor einer galaktischen Traumwelt - Foto: napaporn / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!