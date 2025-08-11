Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Krebs

Alte Wunden dürfen jetzt heilen. Vielleicht haben Sie lange gehofft, dass sich ein Herzenswunsch von allein erfüllt. Jetzt ist es Zeit, dem Unbekannten zu vertrauen. Die Venus-Jupiter-Konjunktion hilft Ihnen, neue Gefühle zuzulassen. Es geht um einen Traum, der Ihnen neue Türen in die Zukunft eröffnet. Vielleicht heißt das auch, eine alte Geschichte aus Ihrem Leben anders zu sehen. Sie werden merken: Der Wunsch, den Sie jetzt spüren, ist vielleicht zum ersten Mal wirklich Ihrer. Und es ist okay, wenn er groß ist. Groß genug, dass er Ihnen ein gutes Gefühl gibt und Sie wachsen lässt.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich richte meine Wünsche in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit.“