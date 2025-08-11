Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Zwillinge
Aus der Serie: Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel
In diesem Sternschnuppen-Horoskop erfahren Zwillinge, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August ihr Leben verändern kann!
Die Gedanken drehen sich im Kreis, aber Ihr Wunsch bleibt verborgen. Vielleicht ist es Zeit, ehrlich zu fragen: Wen wollen Sie wirklich glücklich machen – sich selbst oder andere? Die Verbindung von Venus und Jupiter hilft Ihnen, klarer zu sehen, was für Sie persönlich zählt. Nur darüber zu reden, reicht nicht. Gönnen Sie sich eine Pause vom ständigen Nachdenken und Zweifeln und hören Sie auf Ihr Herz. Ihr Wunsch muss nicht für andere Sinn machen. Hauptsache, Sie spüren ihn.
Ihr Sternschnuppen-Mantra:
„Ich nehme mir einen ruhigen Moment, um mir selbst zuzuhören.“
Video: Glutamat