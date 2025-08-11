Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Schütze

Manche Ziele geben Ihnen Antrieb, andere geben Ihnen das Gefühl, zu Hause zu sein. In der Sternschnuppen-Nacht spüren Sie genau diesen Unterschied. Die Verbindung von Venus und Jupiter macht deutlich: Echtes Glück finden Sie nicht in der Ferne, sondern dort, wo es Sie im Innersten berührt. Vielleicht haben Sie einen Wunsch, der nicht besonders groß oder auffällig ist, sondern einfach nur wohltuend. Vielleicht geht es jetzt darum, die Suche nach „mehr“ oder „anderswo“ ruhen zu lassen und zu spüren, was Sie wirklich erfüllt.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich wünsche mir, was mich wirklich erfüllt und nicht nur was mich in Bewegung hält.“