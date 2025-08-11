Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Skorpion

Tief in Ihnen gibt es einen Wunsch, den Sie vielleicht bisher versteckt oder sich selbst nicht richtig erlaubt haben. Nun lädt die Kraft von Venus und Jupiter Sie ein, genau hinzusehen: Ihr tiefstes Bedürfnis ist kein Risiko, sondern eine echte Chance für Sie. Was Sie sich wirklich wünschen, kann Ihnen neue Kraft und sogar Heilung bringen. Es geht vor allem darum, sich diesen Traum einzugestehen und nicht länger wegzuschieben. Auch wenn es Mut kostet, ihn zuzulassen oder anzusprechen: Nur so kommen Sie wirklich bei sich an. Erst wenn Sie Ihren wahren Herzenswunsch annehmen, fühlen Sie sich sicher und im Einklang mit sich selbst.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich stehe hinter meinen Wünschen und erkenne sie an.“