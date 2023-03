Das Horoskop zur Venus-Jupiter-Konjunktion am 2. März 2023: Jetzt kommen Liebe und Glück!

Und schon wieder Sterne, die uns Freude machen! Venus und Jupiter in Konjunktion, da denken wir sofort an sehr viel Liebe und an Glück. Zu Recht. Wir müssen der Liebe und dem Glück nur ein kleines Stück entgegengehen. Auch Saturn in Konjunktion zu Merkur verlangt von uns ein wenig Eigeninitiative. Aber damit haben wir die großartige Chance, Probleme zu lösen und für klare Verhältnisse zu sorgen. Merkur in den Fischen macht uns dann mit Ideen und kreativer Energie optimistisch und zukunftsfit.

Venus-Jupiter-Konjunktion: Finden Sie jetzt Ihr Liebesglück

Spätestens seit dem Valentinstag ist der Kosmos von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Venus hielt sich bis zum 20.02. im romantischen Fischezeichen auf und seit Anfang der Woche läuft auch die Sonne durch das feinfühlige Zeichen. Wir haben einen magischen Fische-Neumond erlebt – und können nun versichert sein: Der Boden ist bereitet für positive Entwicklungen in Liebesdingen. Dabei muss es nicht immer um verbindliche Partnerschaften gehen – in der Fischezeit wird sicher auch Ihnen immer stärker klar, welche Personen in Ihrem Leben wahre Herzenmenschen sind; mit wem Sie mehr als nur Freundschaft, nämliche Seelenverwandtschaft verbindet.

Dies ist Ihnen noch nicht so ganz bewusst? Nun dann haben Sie jetzt die allerbesten Chancen herauszufinden, welche Menschen auch in Krisenzeiten fest an Ihrer Seite stehen und Freud und Leid gern mit Ihnen teilen – ob als seelenverwandte Freunde oder Liebespartner. Denn am Donnerstag, 2. März 2023, begegnen sich die Venus und Jupiter in Konjunktion. Dieses royale Treffen wurde schon in der Antike als die hoch erfreuliche Zusammenkunft des kleinen (Venus-) und des großen (Jupiter-) Glücks gefeiert. Auch heute ist das Treffen der beiden Gestirne ein wichtiger Moment im Jahresgeschehen. Dadurch bestimmt der Wunsch nach Treue und Verlässlichkeit unsere Gedanken. Dass sich Venus und Jupiter 2023 im heißblütigen Widder-Zeichen verabredet haben, stellt auch die Möglichkeit leidenschaftlicher Begegnungen und das Wiederaufflammen eingeschlafener Beziehungen in Aussicht.

Die Liebe steht vor der Tür

Wir spüren das erste Frühlingsahnen, die ersten Schmetterlinge kreisen im Bauch. Die Liebe, die uns erfasst, ist ein Geschenk des Himmels, aber sie fällt uns nicht in den Schoß. Es gilt das Gesetz der Resonanz: Wir selbst bekommen nur so viel Liebe, wie wir jetzt zu geben bereit sind. Manchmal kann es notwendig sein, selbst den ersten Schritt zu tun. Denn auch wenn die Weichen für das perfekte Liebesglück aus Sternensicht gestellt sind: Liebe ist nie ein Selbstläufer, ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach dem Traumpartner sind oder Ihre in Routine erstarrte Beziehung wiederbeleben wollen. Sie sind Single?

Dann gehen Sie aus dem Haus und öffnen Herz und Sinne! Jetzt kann Ihnen jemand begegnen, der mehr als nur Ihr Interesse weckt. Sie dürfen den Gefühlen, die Ihnen Venus schenkt, ruhig vertrauen. Und Jupiter wird Sie schon bald spüren lassen, ob aus dieser Begegnung echte Liebe werden kann.

Erhalten Sie Mut durch die Sterne beim Lösen Ihrer Probleme

Vermutlich kennen Sie das auch: Zwischen Menschen, die sich nahestehen, gibt es oft Themen, die man aus irgendeinem Grund nicht ansprechen will. Jetzt wäre die Zeit, darüber zu reden. Dank Venus und Jupiter rennen Sie jetzt bei Ihrem Gegenüber offene Türen ein, wenn es darum geht, sich über solche „Tabu-Themen” offen auszutauschen und gemeinsame Lösungen zu finden, die Ihre Zuneigung vertieft – nicht beendet. In Aktion treten, Probleme ansprechen, den Mut haben, auf Menschen zuzugehen, die Sie gern näher kennenlernen möchten – all dies wird noch von einer weiteren wichtigen Konstellation am Donnerstag, 2. März 2023, begünstig.

Denn kurz bevor der Merkur vom Wassermann in die Fische reist, trifft er auf Saturn, den Planeten, dem Klarheit und Disziplin über alles geht. Diese Begegnung verleiht Ihnen die Motivation und den Mut, auch problematische Dinge und Verhältnisse im zwischenmenschlichen Erleben zu klären. Je mehr Sie nun miteinander reden, sich öffnen und Ihre Bedürfnisse verdeutlichen, umso gestärkter wird das Vertrauen, das zwischen Ihnen und dem Menschen, mit dem Sie durchs Leben gehen wollen, besteht – oder sich gerade im Entstehen befindet. Nutzen sie diese starke Saturn-Energie! Sie schaffen damit quälende Probleme aus der Welt und fühlen sich hinterher regelrecht befreit.

Wenn Merkur dann tags darauf in die Fische reist, setzt er starke kreative Energien frei. Die Ideen, die sie daraus gewinnen, zielen nicht auf irgendein Geschäftsmodell, sondern eher auf eine positive Veränderung Ihrer Lebenseinstellung. Für Ihre Zukunft kann das von großer Bedeutung sein.

Lesen Sie jetzt Ihr Horoskop zur Venus-Jupiter-Konjunktion, um herauszufinden, was Ihr Sternzeichen im Detail erwartet.

