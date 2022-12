Das intensive Mars-Jahr 2023 lässt für drei Sternzeichen ihre sehnlichsten Liebesträume wahr werden. Die Antriebskraft und Power des roten Planeten mischen so manches Liebesleben gehörig auf. Während in einigen eingeschlafenen Partnerschaften ein frischer Wind weht, können drei Sternzeichen sogar auf Ihre wahre Liebe treffen. Mit der Energie von Mars folgen Hochzeit, Kinderplanung oder der Zusammenzug dann sogar schneller als gedacht.

Jetzt lesen: Ihr Jahreshoroskop 2023

Lesen Sie hier, welche 3 Sternzeichen sich über Ihr großes Liebesglück 2023 freuen können.

Möchten Sie einen Blick in die Zukunft werfen und erfahren, was im Jahr 2023 auf Ihr Sternzeichen zukommt? Dann wenden Sie sich an Astrologin Jana Winter.

Stiere sind heiß begehrt

Stiere freuen sich über ein aufregendes Liebesjahr 2023. Jupiter bringt Ihre sinnliche Seite wunderbar zum Vorschein. Sie wissen Ihre Reize richtig einzusetzen, zeigen sich aber auch romantisch und liebenswürdig. Durch Ihre herzliche und offene Art sind Stiere heiß begehrt und können auf die Liebe Ihres Lebens treffen. Vor allem in den Monaten Februar, April, Mai und Dezember stehen die Chancen gut. Frisch verliebt, ist sogar eine spontane Hochzeit möglich. Nutzen Sie bei aller Euphorie aber bitte Ihren Verstand, um genau zu erkennen, wer die richtige Person für Sie ist.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Stier

Wassermänner trifft Amors Pfeil

Für Single-Wassermänner wird es vor allem von Juni bis Oktober 2023 spannend. Dann steht Liebesplanet Venus im leidenschaftlichen Löwen und bringt eine intensive Zeit. Singles haben eine unglaubliche Ausstrahlung und erleben viele heiße Flirts. Auch Mars mischt mit und sorgt für eine Extraportion Leidenschaft in Ihrem Liebesleben. Doch besonders schön ist, dass viele Wassermänner endlich auf Ihre wahre Liebe treffen und sich Hals über Kopf verlieben können. Pflegen Sie ihr Liebesglück und reagieren Sie vor allem im Dezember nicht mit übetriebener Eifersucht, um 2023 auch glücklich abzuschließen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann

Waagen öffnen Ihr Herz

Für Single-Waagen wird 2023 ziemlich intensiv. Durch die starke Mars-Kraft gelingt es Ihnen leichter, sich zu öffnen und mit Ihrem einzigartigen Charme ziehen Sie andere schnell in Ihren Bann. Schon ab 20. Februar, wenn Venus im feurigen Widder steht, eröffnen sich Ihnen einige Liebeschancen. Doch auch im April und Juni können Waagen auf jemand ganz besonderen treffen, der Ihr Herz schnell höherschlagen lässt. Achten Sie nur darauf, alte Enttäuschungen hinter sich zu lassen und sich für eine neue Liebe zu öffnen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Waage

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: sarayut / iStock