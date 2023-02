Das große Gesundheitshoroskop 2023: Der Neumond am 20. Februar hilft uns das ganze Jahr!

Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Der große Philosoph Arthur Schopenhauer hat das erkannt und wer wollte ihm widersprechen? Und wir können womöglich nicht alles, aber doch sehr viel für unsere Gesundheit tun. Vor allem dann, wenn es um gesundes Leben und gesundheitliche Vorsorge geht. Die Sterne helfen uns dabei. Gerade jetzt rufen uns ein Fische-Neumond am 20. Februar 2023 und eine Venus im Widder diesbezüglich zu einer innerlichen Neuausrichtung auf und stellen uns die Frage: Tun wir auch wirklich genug für unsere Gesundheit?

Fische-Neumond: Neue Erkenntisse kommen zum Vorschein

Es ist jetzt ohnehin Zeit für eine gesundheitliche Bestandsaufnahme. Festtage und Karneval sind gesundheitstechnisch Hochrisiko-Phasen, da fallen für gewöhnlich auch ein paar gesundheitliche Reparaturarbeiten an. Ein magischer Fische-Neumond lässt uns am Montag, 20. Februar 2023, spüren, ob etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Haben wir uns zu viel Stress zugemutet? Haben wir überflüssige Pfunde angesammelt? Fühlen wir uns wirklich wohl in unserer Haut? Gibt es da etwas, was uns beunruhigt? Alles Fragen, die wir manchmal nur allzu gern verdrängen. Jetzt aber nicht. Denn jetzt stehen nicht nur der Mond, sondern auch Sonne und Neptun in dem meditativen Wasserzeichen.

Und ob wir wollen oder nicht, die Antworten auf unsere Gesundheitsfragen zeichnen sich vor unserem inneren Auge in Großbuchstaben ab. So manche innere Blessur tritt nun zutage. Scheinbar kleine Verwundungen, die Sie in den letzten unruhigen Wochen kaum wahrnehmen konnten. Jetzt, unter dem Fische-Neumond, wird alles sichtbar. Und gleichzeitig unterstützt dieser Mond auch die Heilungsprozesse von Wunden, die Ihnen schon vor längerer Zeit zugefügt wurden.

Jetzt nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand

Diese Tage sind der richtige Zeitpunkt, um seinen eigenen Heilungsbedarf zu erkennen und dann den notwendigen Heilungsprozess auch in Gang zu setzen. Bei diesem sensiblen Prozess stehen noch weitere kosmische Kräfte zur Unterstützung bereit: Ebenfalls am Montag, 20. Februar 2023, wechselt Venus in das Widder-Zeichen. Die Widder-Venus aktiviert Ihre Selbstliebe, stärkt das Bedürfnis in Ihnen, sich mehr um sich selbst zu kümmern. Sie hilft auch der etwas schüchternen Fische-Energie, sich heilerisch und wohltuend zu entfalten. Am Mittwoch, 22. Februar, und Donnerstag, 23. Februar 2023, verbinden sich dann Mars und Merkur in einem starken Trigon.

Das ist ein Impuls von ganz anderem Kaliber: Sie spüren, jetzt ist es Zeit zu handeln. Wann waren Sie das letzte Mal im Fitnessstudio? Was ist eigentlich aus Ihrem Yoga-Retreat geworden? Und hatten Sie sich dieses Jahr nicht das Thema „Self-Care“ auf die Fahne geschrieben? Nein, das alles war nicht nur so dahergesagt, das wird jetzt auch durchgezogen! Mars gibt Ihnen eine fast wilde Entschlossenheit, dieses Mal Ihre Fitnesspläne ernst zu nehmen. Und Merkur hilft Ihnen dabei insofern, als er Ihre Freundin animiert, mitzumachen.

Gesundheitsvorsätze klappen besser, wenn man sich damit nicht allein gelassen fühlt. Im Trigon-Aspekt wecken Mars und Merkur die Begeisterung für ein gutes Körpergefühl. Aber die beste Fitness ersetzt nicht die Gesundheitsvorsorge. Auch dabei hilft Ihnen Mars. Plötzlich finden Sie die Energie, den überfälligen Zahnarzttermin zu buchen. Und auch der Vorsorgetermin, den Sie immer wieder hinausgeschoben haben, wird endlich fixgemacht.

So hilft Ihnen Ihr Gesundheitshoroskop 2023

Ganz gleich, ob das Thema Gesundheit bei Ihnen nun eher mit Ängsten oder mehr mit Zuversicht verbunden ist, es ist Zeit, sich mit diesem Thema intensiv zu befassen. Mond, Sonne und Neptun helfen Ihnen bei Ihrer gesundheitlichen Bestandsaufnahme, Mars und Merkur geben Ihnen Kraft und Mut, um Heilung herbeizuführen. Und gleichzeitig finden Sie einen Weg für sich, um mit dem Thema Gesundheit auch längerfristig richtig umzugehen.

Bei tiefgreifenderen Schwierigkeiten sollten Sie diesem kosmischen Coaching-Team immer eine äußere Betreuung zur Seite stellen. Wann beispielsweise haben Sie Ihren letzten Check-up beim Arzt Ihres Vertrauens gemacht? Oder wem in Ihrem freundschaftlichen Umfeld können Sie Ihre Ängste und Sorgen jetzt anvertrauen und so zu mehr seelischer Entlastung finden? Sie wissen ja selbst, dass auch Ihre körperliche Gesundheit gefährdet ist, wenn etwas schwer auf Ihrer Seele lastet. Hören Sie auf die Sterne, vertrauen Sie Ihrem Arzt und bleiben Sie gesund!

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt, Ärztin.

