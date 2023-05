Das ist die Botschaft vom Schutzengel Uriel für das Sternzeichen Waage

Der himmlische Ritter des Friedens schenkt Ihnen die Ausgeglichenheit und Gelassenheit, die Sie 2013 brauchen, um sich durchzusetzen. Und ein ungewohnter Schub an Energie von Mars verführt Sie zwischen dem 12. März und dem 19. April dazu, alles gleichzeitig anzupacken. Erzengel Uriel schenkt Ihnen die innere Ruhe, die Ihre ganz besondere Stärke im Beruf und bei finanziellen Problemen ausmacht. Sie finden zu sich, Sie sehen Ihre Chancen aus erhabener Distanz. Was Sie anderen überlegen macht. Sie erkennen die glücklichen Fügungen, die Ihnen Jupiter in diesem ersten Halbjahr bis zum 25. Juni bieten wird. Auch in der Liebe: Wenn die Venus im Mai besonders tiefe Gefühle bei Ihnen aufkommen lässt. Was Ihr Leben ziemlich durcheinander wirbeln kann. Hören Sie in diesen etwas chaotischen Momenten auf Ihre innere Stimme, aus der Uriel spricht. Er lenkt Sie zur richtigen Entscheidung. Seine beruhigende Energie spüren Sie auch, wenn Sie sich im Juli gesundheitlich überfordern. Seine Botschaft: Was du tust, ist richtig. Vertraue dir.

