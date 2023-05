Das ist die Botschaft vom Schutzengel Hamaliel für das Sternzeichen Jungfrau

Der himmlische Ritter der Klarheit trägt tiefstes Vertrauen in Ihr Leben. Wenn Sie 2013 an sich selbst zweifeln, an der Welt und Ihrer Ungerechtigkeit verzweifeln, werden Sie die warme, entschlossene Stimme Ihres Engels Hamaliel hören. Er führt Sie auf den richtigen Weg im Beruf und in Geschäften: Sprechen Sie mit ihm, führen Sie immer wieder diesen inneren Dialog. Sie werden seinen Rat hören, wenn Sie Geduld haben, in sich hineinhorchen. Besonders im September, wenn Mars und Saturn Ihnen beistehen, wird Sie plötzlich diese Gewissheit erfassen, die Ihnen sagt, was zu tun ist. Es ist seine Stimme. Die Sie auch in der Liebe und in Problemen mit der Gesundheit berät. Ihre schönste Zeit erleben Sie zwischen dem 22. Juli und dem 15. August: Tiefe Gefühle kommen auf, Sie werden ziemlich verliebt sein. Achten Sie auf zufällige Fügungen, ein Anruf, Erinnerung an einen Menschen, den Sie vergessen haben. Hamaliels Botschaft an Sie: Glaube an dein Glück. Du wirst es spüren.

