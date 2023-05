Das ist die Botschaft vom Schutzengel Verchiel für das Sternzeichen Löwe

Der himmlische Fackelträger Verchiel trägt das Feuer der Sonne in Ihr Leben. Immer wenn 2013 die Wärme unseres stolzesten Planeten über Ihre Haut kriechen wird, ist Ihnen Ihr Engel ganz nahe. Und erinnert Sie an Ihre stärkste Kraft, die Sie in diesem Mondjahr vorwärtsbringen wird: der unbeirrbare Glaube an sich selbst. Dieses innere Feuer beflügelt Sie im Beruf und bei Geldfragen: Ihr Engel wird Sie im ersten Halbjahr und im Herbst mit der Zuversicht und der Entschlossenheit erfüllen, um sich gegen Blender und Schmeichler durchzusetzen, die Ihnen 2013 im Weg stehen werden. Achten Sie auf scheinbar zufällige Fügungen, das Treffen mit einem einflussreichen Freund, ein unerwarteter Anruf – es sind Botschaften, Anregungen des himmlischen Kämpfers Verchiel. Auch in der Liebe: Mitte März bis Mitte April wird er Sie davor schützen, dass Sie sich in etwas verrennen. Sie werden sehr verliebt sein, mal sehen ... In der Gesundheit mahnt Verchiel zu mehr Schonung und vernünftiger Ernährung. Seine Botschaft: Glaube an dich selbst und du schaffst alles.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe!