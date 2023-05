Das ist die Botschaft vom Schutzengel Muriel für das Sternzeichen Krebs

Ihr himmlischer Freund Muriel führt Sie 2013 zur Vollendung. Vollendung Ihrer Pläne, Ihrer Selbstverwirklichung, Ihres privaten Glücks, das vielleicht in letzter Zeit eine Phase der Entfremdung durchmachen musste. Das Glück der Liebe steht in diesem Jahr im Vordergrund, wobei Sie Ihr Engel ermuntern wird, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, nicht mehr über sich selbst bestimmen zu lassen. Er spricht aus Ihren Ahnungen, aus Ihrer Seele, wenn Sie im Juni vielleicht vor der Liebeschance Ihres Lebens stehen, weil Venus aus Ihrem Sternzeichen leuchtet. Im Beruf und bei Geldproblemen: Im Februar können Sie auf die enorme Energie von Merkur und Mars bauen. Sie haben die Chance, jetzt den Preis für Ihre jahrelange Arbeit und Ihren Fleiß zu ernten. Hören Sie dabei auf Ihre Intuition, Ihre Gefühle, aus denen Muriel spricht. Gesundheit: Bei chronischen Leiden wird Sie Muriel durch einen Zufall im März auf die langersehnte Therapie bringen. Seine Botschaft: Folge endlich der Stimme deiner Seele.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs!