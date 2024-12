Das Jupiter-Glücks-Horoskop ab dem 16.12.2024: Traumhafte Tage für den Zwilling

Ihr Vollmond am Sonntag hat Sie in eine großartige Stimmung versetzt, lieber Zwilling. Ihre Herzensangelegenheiten blühen auf, unterstützt durch die harmonischen Aspekte von Venus und Jupiter, die Wärme und Lebendigkeit in Ihre Beziehungen bringen. Ihr Herrscher Merkur entfaltet in dieser Woche seine volle Kraft, da er wieder direkt läuft und Ihnen plötzlich neue, unerwartete berufliche Chancen bietet.

Die Tage vor Weihnachten sind ideal, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Verbindungen zu stärken. Nutzen Sie die heitere Atmosphäre, um Ihr Netzwerk zu erweitern und zukunftsorientierte Möglichkeiten vorzubereiten.

Ihr Leitsatz:

„Ich öffne mein Herz für neue Verbindungen und gehe meinen Weg mit klarem Fokus.“