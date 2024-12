Das große Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Zwillinge

Liebe Zwillinge, Lebendigkeit und Neugier sind Ihre Merkmale. Daher brauchen Sie jemanden, der ein Ausgleich zu Ihrer inneren Unruhe ist. Sie haben das Glück, so eine/n Seelenpartner*in an Ihrer Seite zu haben. Venus schenkt Ihnen mit Jupiter eine gemeinsame Winterzeit, in der Sie noch näher zusammenfinden, sich Ihre Seelen noch mehr verbinden. Für Singles herrscht vor allem den gesamten Januar Traumprinz*essin-Alarm. Aus einem Flirt kann eindeutig mehr werden. Ein zweiter Blick lohnt sich. Dranbleiben!

