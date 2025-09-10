Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, Sie sind nicht dafür gemacht, sich an die Vergangenheit zu klammern, und genau das erkennt Ihr Herz in dieser Woche. Jupiter lädt Sie ein, Ballast loszuwerden – besonders emotionalen. Alte Verletzungen, vergangene Verluste oder Ängste dürfen Ihre Zukunft nicht länger bestimmen. Wer Sie liebt, wird diese Wandlung mit Ihnen durchstehen und wer geht, war nicht länger für Sie bestimmt. Auch das Thema Intimität bekommt jetzt Tiefe, denn Sie verstehen, was echte Nähe für Sie bedeutet. Vielleicht öffnet sich gerade dadurch die Tür zu einer Liebe, die bedeutender ist als alles, was Sie bisher kannten.

Ihr Glücksmantra:

„Ich lasse die Vergangenheit los und blicke nach vorne.“