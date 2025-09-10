Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Stier

Jupiter öffnet Ihnen, lieber Stier, in dieser Woche die Tür zu ehrlichen Gesprächen, versöhnlichen Worten und heilsamen Einsichten. Sie erkennen, dass viele Ihrer Enttäuschungen aus Missverständnissen entstanden sind und dass es nie zu spät ist, Brücken zu bauen. Vielleicht meldet sich jemand, der aus Ihrem Leben verschwunden schien. Oder Sie selbst wagen den ersten Schritt in Richtung eines neuen Abenteuers. Worte wirken jetzt wie Balsam – auch für Ihr eigenes Selbstwertgefühl. Wenn Sie lange gezögert haben, Ihre Gefühle mitzuteilen, wird es nun überraschend leicht. Auch alte Briefe, Sprachnachrichten oder Tagebuchnotizen helfen jetzt der Selbsterkenntnis.

Ihr Glücksmantra:

„Ich spreche meine Wahrheit aus.“