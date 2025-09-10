Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Zwillinge

Liebe Zwillinge, Jupiter richtet Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Selbstwert – und lädt Sie ein, Ihre ganz persönlichen Ressourcen neu zu entdecken. Vielleicht haben Sie sich zuletzt zu sehr über andere definiert oder Ihre Bedürfnisse zu oft hintenangestellt. Jetzt merken Sie, dass Ihr Glück da beginnt, wo Sie sich selbst ernst nehmen. Ob es um Finanzen, Ihre Talente oder Ihre emotionale Sicherheit geht – Sie dürfen neu verhandeln. Alte Muster des „sich Beweisen-Müssens“ dürfen gehen. Eine neue Gelassenheit erfüllt Sie, sobald Sie beginnen, sich selbst nicht mehr ständig infrage zu stellen.

Ihr Glücksmantra:

„Ich kenne meinen Wert und er ist nicht verhandelbar.“