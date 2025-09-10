Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, in dieser Woche rücken Ihre tiefsten Wünsche nach Geborgenheit und innerer Ruhe in den Mittelpunkt. Jupiter stärkt Ihre Verbindung zu Ihren Wurzeln und bringt Heilung für alte Familienthemen. Vielleicht merken Sie, wie wichtig es ist, sich selbst ein Zuhause zu schaffen. Enttäuschungen vergangener Beziehungen verlieren ihren Schmerz, wenn Sie beginnen, sich selbst wie eine*n vertraute*n Freund*in zu behandeln. Verzeihen Sie sich, was Sie zu hart beurteilt haben. Menschen, die Ihnen wirklich guttun, stehen jetzt bereit, Sie mit vollem Herzen zu unterstützen.

Ihr Glücksmantra:

„Ich finde mein Glück in mir und bei denen, die mich lieben.“