Sie fühlen sich in Ihrer Beziehung, vielleicht auch unter den Kollegen oder Freunden nicht genügend beachtet – die magische Venus übt im Quadrat Druck auf Sie aus, drängt auf Veränderung. Ihr Selbstvertrauen, auch Ihr Selbstbewusstsein sind angeschlagen.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Sie brauchen die Macht, Sie müssen im Mittelpunkt stehen, nachdem Sie in einem vorigen Leben um Einfluss und Anerkennung betrogen wurden. Ihre starke Persönlichkeit wird in der Abhängigkeit, in der Bedeutungslosigkeit schrumpfen. Sie brauchen die Führungsrolle in der Familie und im Beruf, um nicht zum geizigen Einzelgänger zu verkümmern.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Der großzügige Familienmensch, der Talente fördert und unterstützt. Diese Rolle müssen Sie in allen Lebensbereichen einnehmen, um glücklich zu werden.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!